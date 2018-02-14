Блокирование Венгрией заседаний комиссии Украина-НАТО раздражает и Альянс и Киев - Пристайко

Этот вопрос Порошенко и Столтенберг обсудят на встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко отмечает, что блокирование Венгрией заседаний Комиссии Украина-НАТО раздражает Альянс не меньше, чем Украину. Об этом он сказал журналистам в кулуарах заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

Читайте такжеНАТО еще не выработало политику по оккупированному Крыму - председатель миссии Украины при АльянсеПо убеждению Пристайко, предложения Венгрии по разблокированию заседаний Комиссии Украина-НАТО нельзя назвать компромиссными.

"То предложение, которое сделано, условно говоря, венгерской стороной, как они видят возможность, что они отступят и разблокируют, по моему мнению, это не является компромиссом, это требование, это давление прямое и непосредственное. То, что говорит венгерская сторона, что пока они не получат легально подтверждающих документов, что наш закон не будет имплементирован, я просто не вижу предмета разговора в таком тоне", - сказал Пристайко.

По словам дипломата, украинская сторона предлагает решить этот вопрос в рамках Годовой национальной программы сотрудничества с НАТО на 2018 год.

Как сказал Пристайко, венгерская сторона настаивает, что Украина законом об образовании нарушила определенные положения предыдущей Годовой национальной программы на 2017 год, в которой Украина брала на себя обязательства защищать интересы всех национальных меньшинств. Он подчеркнул, что украинская сторона поняла позицию венгерской стороны и рекомендации Венецианской комиссии и готова эти рекомендации включить в Годовую национальную программу на 2018 год.

Также он сказал, что обсуждение разблокирования Венгрией заседаний Комиссии Украина-НАТО станет одним из вопросов предстоящей встречи президента Украины Петра Порошенко и генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга (УНИАН: генсек НАТО 13 февраля заявил о намерении встретиться с Порошенко на этой неделе в рамках Мюнхенской конференции по безопасности).

По его словам, 13 февраля Столтенберг подтвердил, что "НАТО разочарован этой ситуацией и хотел бы поскорее прекратить блокирование, и рассчитывает на то, что оно в ближайшее время решится". "Одна из задач президента и генерального секретаря - мы хотим обменяться мнениями, каким образом это можно сделать, какие предложения и на что готова украинская сторона", - сказал Пристайко.

"Президент также обсудит перспективы проведения Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств во время саммита НАТО в Брюсселе в июле этого года", - добавил посол.

По словам Пристайко, сейчас не рассматривается ни один вариант действий на тот случай, если заседание Комиссии Украина-НАТО не состоится. "У нас нет никакого плана, что мы будем делать, если не произойдет, потому что мы планируем, что произойдет. В апреле мы планируем, что состоится заседание министров иностранных дел и Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Для этого приедет министр Климкин. Я надеюсь, что к этому времени нам удастся совместными усилиями все же проблему с Венгрией решить. Которая раздражает НАТО не меньше, поверьте, чем Украину", - подчеркнул Пристайко.

На февральском заседании министров обороны стран-членов Альянса Комиссия Украина-НАТО не будет заседать. Пристайко отметил, что украинская сторона это отмечает с сожалением. "И нас действительно это беспокоит, потому что в последний раз мы встречались в таком формате в 2016 году. Для страны, которая воюет и защищает себя, в этом конкретном случае в военном плане, не встречаться на уровне руководителей военных ведомств, мы считаем, это просто упущенные возможности", - отметил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, новым законом «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком.

Языковые положения закона (ст. 7) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи.

Министерство образования и науки предложило три варианта имплементации ст. 7 закона «Об образовании» относительно языка обучения в Украине, которые будут прописаны в законе «Об общем среднем образовании». Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады весной.

7 февраля заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар по результатам поездки в Закарпатскую область заявил о согласовании с венгерской стороной путей урегулирования «языкового вопроса» в образовательных заведениях Закарпатья.

В свою очередь в МИД Венгрии отрицали достижение с Украиной согласия по обучению на языках меньшинств.

13 февраля Столтенберг призвал Киев и Будапешт урегулировать конфликт вокруг закона об образовании, чтобы проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО было разблокировано.