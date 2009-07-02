Ющенко: Мы европейцы, мы не азиаты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в Украине будет профессиональная армия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на встрече с выпускниками военных и правоохранительных высших учебных заведений.

«Шаг за шагом мы формируем профессиональную украинскую армию. Как бы трудно ни было, мы понимаем, что это адекватный ответ на те обстоятельства, в которых сегодня находится и мир, и Украина», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что «солдат – это профессия, охранять свое государство, свою границу, охранять порядок в этом государстве – это профессия, это не любительство».

Кроме того, Президент отметил, что украинские солдаты должны быть патриотами, а также понимать философию оборонной и безопасностной политики государства. При этом он рассказал преимущества европейской модели коллективной безопасности, отметив, что Украина должна прийти к такой политике. «Мы европейцы, мы не азиаты», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, приходит время, когда после многолетней пропаганды тоталитарного режима украинские граждане должны осознавать преимущества европейской коллективной безопасности. В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что Украина найдет демократический ответ на данный вопрос.

«Этой дорогой мы идем, и если она кому-то кажется сложной, я вас заверяю: каждая страна прошла эту дорогу, каждая нация, каждое общество. Это работа над собой», - подчеркнул Президент.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня украинская армия, правоохранительные органы делают незаменимую работу: «Украина двигается, очевидно можно говорить о том, что на этой дороге немало разных испытаний и в организации, и в управлении, и в статусе, и в финансировании. Но, я думаю, что на сегодня именно главное, чтобы мы понимали одно: мы адекватно и на политическом уровне, и на государственном уровне понимаем эту святую миссию украинского солдата». Он подчеркнул, что Украина должна сделать все, чтобы на высоком уровне поддерживать армию.

На церемонии присутствовали и.о. министра обороны Валерий ИВАЩЕНКО, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель Госкомграницы Николай ЛИТВИН и другие.