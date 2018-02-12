В партии Саакашвили заявляют, что его задержали сотрудники Госпогранслужбы

В ГПСУ эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

В политической силе "Рух новых сил" заявляют, что их лидера Михеила Саакашвили задержали представители Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Об этом говорится в сообщении на странице партии в Facebook.

"Задержание осуществляли спецназовцы Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

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В Госпогранслужбе пока не комментируют задержание Саакашвили. Спикер ГПСУ Олег Слободян на вопрос УНИАН, принимали ли участие представители ведомства в задержании опального политика, ответил: "Пока не могу сказать. У меня нет информации".

Как сообщал УНИАН, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе написал в Facebook: "Михеила Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" (переулок Музейный, 10): три буса "Фольксваген", номерные знаки АА (номер одного из них - АА0121СН). Все едем туда!". Вместе с тем, Сакварелидзе не уточнил, представители какой правоохранительной структуры проводили задержание.

В Генеральной прокуратуре, Министерстве внутренних дел и Службе безопасности Украины заявили, что не причастны к задержанию Саакашвили.

Соратники Саакашвили утверждали, что его задержали сотрудники Управления государственной охраны. Но в УГО эту информацию опровергли.