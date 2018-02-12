Минюст предлагает проверять женихов и невест в реестре беглецов от алиментов

12:32, 12 февраля 2018
Политика
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Петренко советует проверять невест в реестре беглецов от алиментов / фото УНИАН

Об этом он сообщил в Facebook.

"Надеюсь, наша новация станет дополнительным стимулом для должников платить алименты и помощью для тех, кто решил строить новые отношения. Теперь вы можете проверить, нет ли вашего нового избранника в списке должников", - пишет чиновник.

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Он напомнил также, что отныне каждый желающий может воспользоваться единым реестром должников и злостных неплательщиков алиментов.

Как известно, Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые упорно не платят алименты.

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Теги: #неплательщики алиментов#реестр алименты#беглецы от алиментов