Меркель намерена полностью отработать четвертый срок

Меркель собирается параллельно с этим оставаться главой ХДС.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена полностью отработать четвертый срок в должности главы правительства.

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Об этом она сказала в воскресенье в эфире телеканала ZDF, сообщает ТАСС.

"Я отношусь к таким людям, которые выполняют обещания", - отметила она и добавил, что собирается параллельно с этим продолжать работать в должности главы своей партии - Христианско-демократического союза (ХДС).

На канцлера в последние дни обрушилась критика со стороны однопартийцев, когда стало известно, что ХДС в рамках коалиционного договора согласился отдать право возглавлять министерство финансов социал-демократам. Ряд христианских демократов сочли это неуместными уступками. Официально четвертый срок канцлера, который продлится до 2021 года, начнется, если социал-демократы одобрят соглашение о коалиции.

Меркель также выступила в защиту решения "отдать" минфин социал-демократам.

"С минфином вышло болезненно. Но, с моей точки зрения, это приемлемо, поскольку альтернатива была бы такой, что нам пришлось бы сказать (общественности): "Мы договорились по коалиционному договору, но не смогли договориться по распределению министерств". И это было бы безответственно", - пояснила глава правительства.

По словам канцлера, распределение министерских портфелей стороны в последний день коалиционных переговоров обсуждали 12 часов.