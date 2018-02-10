НАТО еще не выработало политику по оккупированному Крыму - председатель миссии Украины при Альянсе

По его словам, НАТО понимает, что южное направление нуждается в усилении.

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Североатлантический альянс еще не сформировал свою политику в отношении Крыма.

Читайте такжеВведение миротворцев на Донбасс блокирует Россия - глава миссии Украины при НАТО"Когда стало понятно, что агрессивность России растет, в частности, на южном направлении, в Крыму, это как раз был ответ НАТО - самое большое выдвижение сил на восток и организация пребывания «натовских» войск на юге региона", отметил он в комментарии радио Свобода.

"Вопрос Крыма - безусловно стоит, и он до сих пор изучается, но, в принципе, НАТО еще не подошло к этому с такой интенсивностью, с таким пониманием деталей и с выработкой конкретной политики, как это происходит на востоке, где в странах Балтии были развернуты четыре боевых группы с участием всех союзников", - рассказал Пристайко.

По его мнению, частично это объясняется тем, что "на юге находится вторая по численности армия НАТО - турецкая, которая является достаточно эффективным сдерживающим фактором для России в регионе".

В то же время, по его словам, НАТО понимает, что южное направление нуждается в усилении, и возможно, там произойдет дополнительное развертывание сил, но "как это будет и когда это будет, будет зависеть от России".