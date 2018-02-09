Прокуратура установила доказательства сотрудничества экс-нардепа Шепелева с ФСБ

В отношении Шепелева рассматривается три отдельных производства в разных судах Киева.

Главная военная прокуратура установила доказательства сотрудничества бывшего народного депутата Александра Шепелева с Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко во время перерыва в закрытом для СМИ судебном заседании, на котором избирается мера пресечения Шепелеву.

По его словам, за правонарушения, совершенные Шепелевым, прокуратура просит меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

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«В данном уголовном производстве Шепелев подозревается в хищении госимущества, также легализации данного имущества, служебном подлоге, а также организации похищения автомобиля. Также в данном уголовном производстве установлены доказательства о сотрудничестве с ФСБ Российской Федерации, направленном против безопасности Украины, против национальной безопасности, а также экономической безопасности Украины», - подчеркнул Кравченко.

Кроме того, он уточнил, что в этом производстве Шепелеву грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

«Также в Оболонском районном суде рассматривается отдельное производство. Там сейчас осуществляется специальное судебное производство по обвинению Шепелева в совершении заказного убийства. Еще в Дарницком районном суде рассматривается отдельное производство по обвинению Шепелева в покушении на убийство», - сказал прокурор.

«Там, где покушение на убийство, именно заказ убийства - к пожизненному заключению», - добавил Кравченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Печерский суд в закрытом режиме избирает для Шепелева меру пресечения. Следственный судья суда Ирина Литвинова решила предоставить его адвокатам один час для ознакомления и изучения материалов дела.

Шепелева подозревают в совершении организации умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО «Родовид Банк», их легализации и служебного подлога.

27 декабря 2012 года он был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года его задержали в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставили в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в тот же день его объявили в международный розыск, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года Шепелева задержали на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку относительно выдачи Шепелева украинской стороне.

8 февраля 2018 года экс-депутат был задержан в Киевской области сотрудниками Службы безопасности Украины. При себе у него было обнаружено удостоверение сотрудника так называемого «министерства государственной безопасности ДНР».