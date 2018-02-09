Венгрия опровергла согласование с Украиной путей по урегулированию языкового вопроса

Пока рано говорить об изменении позиции официального Будапешта, согласно которой Венгрия будет блокировать международные инициативы Киева.

В Министерстве иностранных дел Венгрии 8 февраля опровергли утверждения украинских СМИ, что во время двусторонних политических консультаций между заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром и статс-секретарем МИД Венгрии Левенте Мадьяром 7 февраля в Ужгороде по закону Украины «Об образовании» сторонам удалось достичь договоренности.

Об этом заявил представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер, передает Радио Свобода.

«Никакого соглашения не было заключено в отношении образовательного закона, Украина и в дальнейшем не выполняет рекомендации Венецианской комиссии», – заявил представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер.

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Менцер повторил точку зрения своего правительства, которая заключается в том, что Украина не может вводить в действие закон об образовании до тех пор, пока не согласует все вопросы языково-образовательной статьи с нацменьшинствами, включая венгерский.

«Мы рады, что, по определенным признакам, эти консультации вскоре начнутся. Венгры Закарпатья могут рассчитывать на полную поддержку правительства Венгрии», – добавил Менцер.

Вместе с тем он отметил, что пока рано говорить об изменении позиции официального Будапешта, согласно которой Венгрия будет блокировать международные инициативы Киева до того момента, пока не будет достигнуто соглашение по всем вопросам образовательного закона между украинской властью и венграми Закарпатья. «Однако до этого пока еще далеко», – считает чиновник.

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел Украины заявили о согласовании с венгерскими представителями путей урегулирования «языкового вопроса» в образовательных учреждениях Закарпатья.