Суд ЕС 21 февраля огласит решение по делу Сергея Клюева

Он судится с Советом ЕС из-за применения к нему санкций.

Общий суд Европейского Союза 21 февраля вынесет решение по делу Сергея Клюева, который обжалует решение Совета ЕС о применении к нему санкций в виде замораживания активов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение распространил сегодня Общий суд ЕС.

В суде напомнили, что, реагируя на кризис в Украине, который начался в конце 2013 года, Совет ЕС 5 марта 2014 год принял решение заморозить активы и экономические ресурсы лиц, которые определены как отвечающие за злоупотребления с государственными финансами.

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«Сергей Клюев, брат бывшего главы Администрации президента Украины, был в период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года включен в список лиц, являющихся субъектами замораживания активов. Клюев подал иск в Общий суд об исключении его из списка. 28 января 2016 года Общий суд аннулировал меру пресечения, примененную в период с 6 марта 2014 года до 5 марта 2016 года. Общий суд считает, что письмо генерального прокурора, на котором Совет базировался в своем решении по применению меры пресечения, не предоставило достаточной информации по вопросам, которые конкретно предъявляются к соответствующим лицам. Своим решением от 2015 года Совет сохранял меру пресечения в отношении Клюева до 6 марта 2016 года», - детализировали в суде.

В сообщении отмечается, что заявленные причины продлить санкции заключались в том, что Клюев является «лицом уголовного производства за участие в присвоении государственных денежных средств или активов» и «лицом, связанным с лицом (экс-главой АП Андреем Клюевым), которое является субъектом уголовного судопроизводства украинских органов власти за незаконное присвоение государственных денежных средств или активов». «Клюев добивается отмены этого решения в суде», - отметили в суде.