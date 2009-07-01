Ющенко в Польше сегодня дадут звание

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Польшу.

Рабочий визит проходит по приглашению Президента Республики Польша Леха КАЧИНЬСКОГО по случаю празднования 440-й годовщины подписания Люблинской унии, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

В числе участников торжеств в Люблине – Президент Литовской Республики Валдас АДАМКУС.

Планируется, что В.ЮЩЕНКО примет участие в церемонии открытия и освящения мемориальной таблицы в честь 440-й годовщины Люблинской унии под названием «От Люблинской унии к Европейскому Союзу» и подписания главами государств совместной декларации.

Также в Люблине состоится церемония присвоения В.ЮЩЕНКО, Л.КАЧИНЬСКОМУ и В.АДАМКУСУ званий почетных докторов Люблинского католического университета имени Ивана Павла ІІ.