Гриценко: кировоградское дело - тест на профпригодность Медведько

Народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО (НУ-НС) считает дело об убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олийныка тестом на профпригодность для генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО, и призывает его ускорить расследование этого дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал сегодня на пресс-конференции в Сумах.

«Это – простое дело, где не надо искать заказчиков. Только исполнителей», - сказал А.ГРИЦЕНКО и посоветовал генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО отложить другие дела ради завершения именно этого расследования.

«Прошло две недели, а ответа до сих пор нет. Это – вопрос чести, профессионализма и ответственности генерального прокурора», - заявил он.

А.ГРИЦЕНКО подчеркивает, что «дело Олийныка» станет проверкой как для руководителя прокуратуры, так и для государства. «Если государство не отреагирует, – сказал он, – оно само себе вынесет приговор в несостоятельности бороться с нарушением ключевого права каждого гражданина – права на жизнь».

Политик считает «притянутой за уши» версию о том, что житель Кировоградской области Валерий Олыйник имел дома «целый арсенал» и «ночью выходил охотиться на представителей власти». По словам А.ГРИЦЕНКО, если к следующему вторнику генеральный прокурор не назовет фамилии убийц и будет затягивать дело, то “необходимо ставить вопрос об отставке А.МЕДВЕДЬКО”.

Как сообщалось, 16 июня вследствие столкновения с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, Голованевским районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области погиб 53-летний Валерий Олийнык.

Генпрокуратура забрала себе дело об убийстве В.Олийныка и создала оперативно-следственную группу для его расследования, в состав которой включены работники центральных аппаратов СБУ и МВД Украины.