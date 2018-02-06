ВР разрешила Парубию подписать закон о деоккупации Донбасса и передать его на подпись президенту

Парламент не поддержал проект постановления, поданный депутатами от «Оппозиционного блока», об отмене решения о принятии законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Верховная Рада предоставила возможность председателю парламента Андрею Парубию подписать закон о деоккупации Донбасса и передать его на подпись президенту Петру Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты не поддержали проект постановления «Об отмене решения Верховной Рады Украины от 18 января 2017 года о принятии в целом проекта Закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях »(№ 7163).

«За» проект постановления проголосовали лишь 37 народных депутатов (при необходимом минимуме 226).

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Проектом предлагалось отменить решение Верховной Рады о принятии в целом проекта закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» «как принятое с грубым нарушением требований Конституции Украины и Регламента Верховной Рады Украины» .

В частности, в пояснительной записке к проекту постановления сказано, что сравнительная таблица ко второму чтению отсутствовала до 12 января 2018 года, а следовательно, рассмотрение законопроекта 16-18 января 2018 года, через 4 дня после фактического предоставления депутатам сравнительной таблицы противоречит нормам Регламента Верховной Рады .

Кроме того, авторы проекта постановления из фракции «Оппозиционный блок» считают, что речь идет о фальсификации дат размещения документов на сайте парламента.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют совместный эффективный контроль.

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права и незаконными.

Документом возлагается на Российскую Федерацию ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.

В соответствии с законом, начало и завершение мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины.