Минкульт внес в "черный список" еще четырех российских артистов

Речь идет об актерах - Александре Фисенко, Егоре Баринове и Евгении Бакалове, а также о российском режиссере Александре Якимчуке

Министерство культуры внесло еще четыре фамилии в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Приказ №93 от 1 февраля 2018 года появился на сайте ведомства в понедельник, 5 февраля. Читайте такжеУкраина первой создала "черный список" для польских граждан - посол Польши Речь идет о российских актерах – Александре Фисенко, Егоре Баринове и Евгении Бакалове, а также о российском режиссере Александре Якимчуке. Ранее сообщалось, что в "черный список" Минкульта угодили еще двое известных россиян.

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