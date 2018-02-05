Минкульт внес в "черный список" еще четырех российских артистов
20:36, 05 февраля 2018Политика
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Речь идет об актерах - Александре Фисенко, Егоре Баринове и Евгении Бакалове, а также о российском режиссере Александре Якимчуке
Иллюстрация / REUTERS
Министерство культуры внесло еще четыре фамилии в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Приказ №93 от 1 февраля 2018 года появился на сайте ведомства в понедельник, 5 февраля.
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Речь идет о российских актерах – Александре Фисенко, Егоре Баринове и Евгении Бакалове, а также о российском режиссере Александре Якимчуке.
Ранее сообщалось, что в "черный список" Минкульта угодили еще двое известных россиян.
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