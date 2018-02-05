Минкульт внес в "черный список" еще четырех российских артистов

20:36, 05 февраля 2018
Политика
2753 0
Иллюстрация / REUTERS

Приказ №93 от 1 февраля 2018 года появился на сайте ведомства в понедельник, 5 февраля.

Читайте такжеУкраина первой создала "черный список" для польских граждан - посол Польши

Речь идет о российских актерах – Александре Фисенко, Егоре Баринове и Евгении Бакалове, а также о российском режиссере Александре Якимчуке.

Ранее сообщалось, что в "черный список" Минкульта угодили еще двое известных россиян.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #черный список Минкульта#российские актеры в черном списке