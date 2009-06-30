Ющенко позвонил президенту Туркменистана

Президенты Украины и Туркменистана Виктор ЮЩЕНКО и Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в ходе телефонной беседы В.ЮЩЕНКО поздравил Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВА с днем рождения и пожелал своему туркменскому коллеге успехов в многогранной государственнической деятельности, а дружественному народу Туркменистана - благополучия и достатка.

Президенты Украины и Туркменистана обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества на международной арене, в частности в рамках ООН, а также вопросы энергетической безопасности.

Главы государств уделили особое внимание обсуждению путей эффективной реализации ряда проектов строительства важных инфраструктурных объектов, сооружение которых на территории Туркменистана осуществляют украинские компании.

В.ЮЩЕНКО отдельно отметил заинтересованность нашего государства в развитии сотрудничества с Туркменистаном в гуманитарно-образовательной сфере и подчеркнул готовность Украины увеличить число студентов и аспирантов из Туркменистана, которые учатся в украинских высших учебных заведениях.

Президенты обсудили также вопросы активизации и график украинско-туркменского диалога на наивысшем уровне.