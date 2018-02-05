Суд продлил арест бывшему "министру" аннексированного Крыма

Михальчевський подозревается в совершении государственной измены.

Херсонский городской суд 5 февраля продлил на месяц арест бывшему российскому министру здравоохранения аннексированного Крыма Петру Михальчевському, которого в Украине подозревают в государственной измене.

Об этом сообщила "Крым.Реалии" пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик. «Арест продлен на один месяц: до 2 марта 2018 года включительно», – сказала она.

Читайте такжеКрымского экс-чиновника, который трудоустроился в Киеве, будут судить за госизмену

В начале января сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания Михальчевського в Киеве. 5 января он подписал врученное ему подозрение в совершении преступления по статье 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В то же время экс-министр утверждает, что ничего противоправного не совершал и не принимал участия в «референдуме» 2014 года. 8 января Херсонский городской суд арестовал Михальчевського на один месяц.

10 июня 2014 года российский министр здравоохранения оккупированного Крыма Петр Михальчевський написал заявление об отставке по собственному желанию. Российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов утверждал, что заставил Михальчевського подать в отставку, чтобы его не увольняли «по статье».

Как сообщал УНИАН, между тем оккупанты похвастались очередным этапом строительства Крымского моста.