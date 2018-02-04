Премьер Польши записал видеоролик о цели скандального закона, запрещающего "бандеровскую идеологию"

Польша была первой жертвой Третьего Рейха, почти каждая польская семья потеряла во время войны кого-то из своих близких, - подчеркивает глава польского правительства.

Канцелярия премьер-министра Польши обнародовала специальный видеоролик на английском языке, посвященный истории Польши в период Второй мировой войны, объясняющий цель внесении изменений в закон об Институте национальной памяти.

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Как сообщает Польское радио, в нем выступает глава польского правительства Матеуш Моравецкий, а его обращение проиллюстрировано архивными материалами и снимками.

Премьер-министр говорит, в частности, о том, что «Польша была первой жертвой Третьего Рейха, а смерть и страдания в нацистских немецких концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и членов многих других народов и этнических групп». Он также отмечает, что Польша оказалась под немецкой и советской оккупацией, и почти каждая польская семья потеряла во время войны кого-то из своих близких.

Моравецкий подчеркивает, что отрицание Холокоста является фальсификацией истории, так же как умаление ответственности настоящих авторов преступлений и приписывание ее жертвам. «Мы хотим бороться с ложью в каждой форме», - декларирует премьер-министр. Как объясняет глава правительства, именно таким было намерение внесении изменений в закон об Институте национальной памяти.

Издание напоминает, что принятая обеими палатами польского парламента новелизация закона об ИНП вызвала широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.

Как сообщал УНИАН, польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждение о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

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В польском МИД разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима».

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

Госдепартамент США призвал Польшу пересмотреть закон. В Госдепе считают, что закон может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе и с Соединенными Штатами и Израилем.

В ответ на заявление Госдепартамента США МИД Польши заявил, что закон об Институте нацпамяти не касается свободы слова. В МИД Польши отметили, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте, а также умаления ответственности настоящих исполнителей преступления».

Израиль выступил категорически против польского закона об Институте национальной памяти. В Израиле считают, что ни один закон не изменит исторических фактов.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал президента Польши Анджея Дуду ветировать закон.