Богатырева уехала на два дня в Россию

29 июня начался двухдневный рабочий визит Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЁВОЙ в Российскую Федерацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

Целью визита является обсуждение с руководством России широкого круга актуальных аспектов двустороннего сотрудничества в политической сфере, сфере безопасности и других сферах, состояния региональной безопасности и важных международных вопросов.

В ходе визита состоятся встречи секретаря СНБО Украины Р.БОГАТЫРЁВОЙ с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Сергеем МИРОНОВЫМ, министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ и секретарем Совета безопасности России Николаем ПАТРУШЕВЫМ.