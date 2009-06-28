Тимошенко: Украина всегда умела и любила праздновать

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поздравила соотечественников с Днем Конституции.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, в приветствии подчеркивается, что “Украина всегда умела и любила праздновать. Так же, как и работать. Единственное, чего не хватало нам на протяжении веков в реестре знаменательных дат – это действительно государственных праздников, подтверждающих истинную волю и независимость Украины. День Конституции – именно такой праздник!”

Конечно, отметила при этом премьер, “наша Конституция несовершенна, она нуждается в доработке и переработке, ее критикуют, ею часто недовольны, и это справедливо. Но я хочу, чтобы мы не забывали, что именно такими документами утверждается независимая Украина. И потому мы относимся с уважением и почетом к нашему Основному Закону”.

Ю.ТИМОШЕНКО уверена, что “все в нашей стране будет хорошо. Потому что мы великое государство и сильная нация. А конституционные традиции Украины насчитывают несколько веков. Ведь, как утверждают историки, даже знаменитая Конституция США писалась по принципам и идеям первой Конституции Украины Пилипа Орлика”.

Она пожелала всем успехов в труде, вдохновения и бодрости. “Пусть будет мир, покой, согласие и благополучие в вашей семье, равно как и в нашей великой, прекрасной и неповторимой, единственной в мире Украине!”, - отмечается в приветствии премьер-министра.