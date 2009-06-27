Тимошенко уже поддерживала Ющенко, дважды на грабли она не наступит?

Народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО убежден, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не повторит ошибки 2004 года и не откажется от баллотирования на пост Президента Украины во время следующих выборов.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН, комментируя резолюцию сегодняшнего съезда партии «Наша Украина»

«Мы уже сделали стратегическую ошибку, отказавшись от президентских выборов в 2004 году – поддержали ЮЩЕНКО, и сегодня имеем, как говорил КРАВЧУК, то, что имеем. Я надеюсь, что Юлия Владимировна в этот раз такой ошибки не сделает», - сказал О.ЛЯШКО.

По его словам, у Ю.ТИМОШЕНКО нет президентских амбиций, но жизнь сложилась так, что она должна идти в Президенты и побеждать.

«У Юлии ТИМОШЕНКО нет президентских амбиций, но судьба распорядилась так, что именно она должна быть Президентом Украины, и именно поэтому она должна баллотироваться, и мы обязательно выиграем. И во второй раз мы наступать на грабли не будем», - сказал О.ЛЯШКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, партия «Наша Украина» на съезде приняла резолюцию, в которой содержится требование к премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО отказаться от президентских амбиций и обеспечить реализацию первоочередных социальных и экономических приоритетов, возложенных на Кабинет министров.

«Мы требуем от премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО или отказаться от президентских амбиций и сконцентрировать все усилия на исправлении допущенных ошибок, или уйти в отставку», - говорится в документе.