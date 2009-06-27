Наша Украина призвала нардепов фракции НУ-НС выйти из коалиции

Съезд партии «Народный Союз Наша Украина» обязал народных депутатов-однопартийцев отозвать свои подписи под заявлением о создании парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, принятой сегодня на съезде партии.

Также делегаты съезда обратились к членам фракции НУ-НС с призывом выйти из коалиции.

В резолюции также констатируется, что единство и единогласие фракции «Наша Украина - Народная самооборона» разрушены, и это стало прямым следствием предпочтения личным политическим интересам отдельных ее участников над коллективными обязательствами, которые провели блок в парламент.

«Мы убеждены, что сегодня народных депутатов фракции «Наша Украина - Народная самооборона» только используют для формального существования парламентской коалиции, которая давно превратилась в игрушку в руках правительства, а не в политический союз законодателей. Есть все основания рассматривать нынешнюю деятельность коалиции только как прикрытие безответственной политики правительства и политических интриг фракции БЮТ», - подчеркивается в резолюции.

«Наша Украина» не желает больше выступать в парламенте ширмой для антиконституционного мятежа, бездеятельности правительства в условиях экономического кризиса и политических расправ над министрами», - говорится в документе.

Съезд также выражает несогласие с «непрофессиональными популистскими действиями премьер-министра, которые ведут страну к экономическому коллапсу».