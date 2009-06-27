Наша Украина требует от Тимошенко отказаться от президентских амбиций

Политическая партия «Народный Союз Наша Украина» требует от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО отказаться от президентских амбиций и обеспечить реализацию первоочередных социальных и экономических приоритетов, которые возложены на Кабинет Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции сегодняшнего съезда «Нашей Украины» о социальной и экономической политике правительства.

«Мы требуем от премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО либо отказаться от президентских амбиций и сконцентрировать все усилия на исправлении допущенных ошибок, либо уйти в отставку», - говорится в документе.

«Наша Украина” также заявляет, что с начала года Кабинет Министров провалил реализацию комплекса мер в социальной сфере. Фактически менее чем за полгода, отметили делегаты съезда, в результате бездействия, непрофессионализма правительства и лично премьер-министра страна потеряла значительную часть достижений в деле поддержки социально незащищенных граждан.

В резолюции «Нашей Украины» также выражается убеждение, что негативная ситуация в экономике государства не является результатом мирового экономического кризиса. По мнению “нашеукраинцев”, причиной таких «антидостижений является безответственная позиция правительства по формированию государственного бюджета и нехватка профессионализма в экономическом блоке правительства для выполнения поставленных задач.

В связи с этим «Наша Украина» заявляет, что «в условиях, когда правительство не способно надлежащим выполнять возложенные на него обязанности и обеспечивать реализацию первоочередных социальных и экономических приоритетов, его руководитель не имеет морального права баллотироваться на должность Президента Украины».