Эскалации конфликта в Украине со стороны РФ через санкции США ждать не стоит - российский политолог

Андрей Пионтковский считает, что эскалации конфликта в Украине со стороны России не будет.

Эскалации конфликта в Украине со стороны России через возможные новые санкции США ждать не стоит.

Такое мнение в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 высказал российский политолог, один из авторов "кремлевского доклада" Андрей Пионтковский.

"Какая там эскалация? Они там думают, как спасти свой знаменитый "русский триллион" в Вашингтоне, и идут для этого на все ухищрения", - сказал он.

Пионтковский отметил, что российская власть пытается смягчить последствия будущих санкций.

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"И версия "кремлевского доклада", которую мы разрабатывали, она была значительно смягчена буквально в ночь опубликования какими-то таинственными фигурами наверху. А теперь я понимаю, какими. Буквально несколько часов назад была пресс-конференция (главы ЦРУ) Помпео, где он с большой симпатией говорил о встрече со своими выдающимися российскими коллегами – ФСБ, ГРУ и внешней разведки (РФ). Один из них включен в санкционный список и если судить по их деятельности в агрессии против Украины, они первостепенные военные преступники. Однако Помпео доволен, как с ними обсуждал борьбу с исламским терроризмом", - сказал политолог.

Напомним, во вторник, 30 января, Министерство финансов США обнародовало "кремлевский список" - перечень лиц, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, против которых в любое время могут быть введены санкции. Всего в него вошло 210 человек, из которых 114 с высшего политического олимпа. Остальные 96 человек представлены миллиардерами, чьи фамилии были взяты просто из списка Forbes с состоянием более миллиарда долларов. Среди них известные братья Борис и Аркадий Ротенберг, основатель Яндекса Аркадий Волож, Роман Абрамович, владелец Лукойл Вагит Алекперов, Евгений Касперский и другие.