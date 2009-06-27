Ющенко призвал нардепов отозвать подписи под договором о коалиции

Президент Украины, лидер партии “Народный Союз Наша Украина” Виктор ЮЩЕНКО призывает народных депутатов – однопартийцев отозвать свои подписи из-под коалиционного соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на съезде НСНУ, который проходит сегодня в Киеве.

«Я призываю народных депутатов от «Нашей Украины», тех народных депутатов, у которых партийный билет партии, тех, которые благодаря работе партии были избраны в Верховную Раду, принять это решение и принять решение как можно скорее – отозвать свои подписи, поставленные некоторыми на коалиционном соглашении, и объединиться в единую депутатскую группу «Наша Украина», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня правительство и коалиция ведут политику «безграничного популизма». Он раскритиковал деятельность правительства практически по всем направлениям деятельности. «Это не может быть нашей политикой, уважаемые», - сказал Президент, отметив, что “Наша Украина” должна отмежеваться от этого.

«Даже тем четырем депутатам – заблудшим – нечего делать (в коалиции – УНИАН), но очень важно, чтобы сегодня решение – ясное, четкое, без ссылок на персоналии – принял съезд. Мы должны четко отмежеваться. «Наша Украина» не может быть соратником в такой политике, в таком кадровом подходе, соратниками в таких антикризисных действиях», - сказал глава государства.