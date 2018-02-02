Посол США в Украине не знает, состоится ли визит Трампа в Киев
02:04, 02 февраля 2018
100 0
Йованович напомнила, что президент Украины Петр Порошенко приглашал главу Белого дома посетить Киев.
Порошенко приглашал главу Белого дома Дональда Трампа посетить Киев / фото УНИАН
Американский посол в Киеве Мари Йованович не знает, состоится ли визит президента США Дональда Трампа в Украину. Об этом она заявила в интервью телеканалу "1+1", которое вышло в эфир 1 февраля.
Читайте такжеПосол США рассказала о предоставлении Украине бесплатного летального оружия
Йованович напомнила, что президент Украины Петр Порошенко приглашал главу Белого дома посетить Киев.
"Конечно, как посол США в Украине я бы очень хотела увидеть президента здесь", – сказала она.
При этом дипломат призналась, что у нее нет прямой телефонной связи ни с американским, ни с украинским лидером.
Порошенко и Трамп встречались 20 июня 2017 года в Белом доме в Вашингтоне и 21 сентября в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter