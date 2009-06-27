Ульянченко: министров-нашеукраинцев не надо отзывать из Кабмина

Глава Секретариата Президента, председатель совета партии «Народный Союз Наша Украина» Вера УЛЬЯНЧЕНКО считает, что не нужно отзывать из правительства министров, назначенных по квоте «Нашей Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала сегодня перед началом съезда «Нашей Украины», отвечая на вопрос журналистов.

«Благодаря нашим министрам хотя бы звучит украинский голос», - объяснила позицию «Нашей Украины» В.УЛЬЯНЧЕНКО.