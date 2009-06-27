Литвин: Партия регионов хорошо работает с Ющенко в паре

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, если будет подписан указ Президента о роспуске парламента, то это приведет «к полной дезорганизации страны».

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”.

Он отметил, что “тогда в нас не будет ни парламентских, ни президентских выборов, и тогда у нас государства не будет”.

“Тем политическим вождям, украинским политикам, которые так неистово стремятся втянуть страну в очередные политические разборки, должно стать понятно, что им править будет негде, потому что ничего от государства не останется”, - отметил В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что “если в Партии регионов есть соответствующий сценарий (речь идет о досрочных выборах парламента) с Президентом Украины, то они должны об этом сценарии сказать, потому что они очень красиво работают в паре”.

В.ЛИТВИН считает, что может быть принято решение о досрочных выборах, но “нужно думать о том, будет ли выполнено это решение”.

“Ну, примет Президент решения, а миллиард гривен на выборы будет найдено? Сначала на парламентские, а затем на президентские?”, - спросил он.

В то же время спикер не исключил, что представители определенных политических сил готовы были бы профинансировать эти выборы.

“Те люди, которые украли еще не всю страну, готовы профинансировать эти выборы, чтобы поменять кадровую ситуацию”, - отметил он.

В.ЛИТВИН предложил инициаторам досрочных парламентских выборов просчитать все варианты и, в частности, о возможности выхода фракции НУНС из коалиции с целью роспуска парламента, и тогда они “поймут, что весь пар пойдет в гудок и никакого решения не будет”.

Руководитель парламента напомнил, что, в соответствии с процедурой, 10 дней после заявления о выходе фракции из коалиции дается на размышления, а после подтверждения этого решения – 30 дней дается для создания новой коалиции. При этом В.ЛИТВИН сослался на норму Конституции, что Президент имеет право распустить парламент, когда срок его полномочий будет составлять свыше 6 месяцев.