Ющенко присвоил звание Герой Украины депутату-регионалу Ландыку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, которым присвоил народному депутату Украины, президенту акционерного общества «Норд» и Группы Норд Валентину ЛАНДЫКУ звание Герой Украины с вручением ордена Державы.

Текст указа от 21 ноября 2006 года размещен на официальном сайте Президента Украины.

В документе отмечается, что звание Герой Украины присвоено В.ЛАНДЫКУ “за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии машиностроения, укрепление экономического потенциала Украины и многолетнюю общественно-политическую деятельность”.

Справка УНИАН. В.ЛАНДЫК родился 22 ноября 1946 года в Донецкой области. Окончил Краматорский индустриальный институт по специальности инженер-механик.

В 1987-93 годах был генеральным директором ПО "Электробытмаш" (АО "Норд"), г. Донецк.

В 1993-94 гг. - вице-премьер-министр Украины по вопросам внешнеэкономической деятельности и инвестиций, председатель Агентства международного сотрудничества и инвестиций.

1993-95 гг. - председатель Межведомственного комитета Украины по делам ЕС.

1998-99 гг. - президент ЗАО "Группа Норд", г. Киев.

1999-2001 - президент АО "Норд", г. Донецк, в 2001-02 - гендиректор главного предприятия ЗАО "Группа Норд", г. Донецк.

Основатель и председатель Партии труда, сопредседатель Партии регионального возрождения "Трудовая солидарность Украины" (2000-2001 гг.), заместитель председателя Партии регионов (2001-2003 гг.), заместитель председателя политисполкома Партии регионов (с 2003 года).

Доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в ТИО №44 (2004-05 гг.).

Народный депутат Украины Верховной рады Украины второго и пятого созывов.

Член фракции Партии регионов (с мая 2006 г.).