В России о "кремлевском докладе": США переписали телефонный справочник Кремля

Российские сенаторы считают, что такой шаг Вашингтона делает сотрудничество между РФ и США практически невозможным.

В Совете Федерации РФ после публикации «кремлевского списка» заявили о «политической паранойе» в США, а также о попытке «взять на испуг» Россию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, председатель Комитета по международным делам в СФ РФ Константин Косачев заявил, что первое ознакомление с этим списком создаёт ощущение того, что спецслужбы США, отчаявшись найти обещанный и, главное, доказуемый компромат на российских политиков, просто переписали кремлевский телефонный справочник. Там все без исключения «по списку» из всех «по списку» руководящих российских структур, добавил он.

По мнению Косачев, из этого можно следует вывод о «бессодержательности претензий и вытекающей из этого беспомощности американцев», которые с упорством «пытаются поразить мир свидетельствами «российской угрозы».

Второй вывод, считает Косачев заключается в том, что из месяца в месяц, перекидывая «горячую картошку» из Конгресса в администрацию и обратно, американцы просто держат тему на плаву, «поджаривая» несуществующие «факты» и «версии» на ровном месте.

«Третий - это действительно всерьёз и надолго. Политическая паранойя, как выясняется, весьма трудно поддаётся лечению, особенно когда пациент болезнь не признает и лечиться отказывается», - заявил Косачев.

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При этом он добавил, что России не привыкать, последние годы «научили нас готовности и к экономическим неожиданностям, и к политическим подлостям».

«Последствия предельно токсичны и будут подрывать перспективы сотрудничества на годы вперёд. Нормальными этим отношениям уже не быть, во всяком случае, пока во власти в Вашингтоне нынешнее поколение политиков, сформировавшихся в период «холодной войны» и так и не выдавивших ее хотя бы по капле из своих душ, одержанных маниакальной идеей «американской исключительности», - сказал Косачев.

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич считает, что «кремлевский доклад» - «это еще одна попытка взять Россию на испуг».

Он отметил, что по сути, в список включены почти все значимые в стране фигуры, включая премьер-министра, членов его кабинета, председателей Совета Федерации и Госдумы, руководителей государственных компаний, крупнейших бизнесменов.

«Не знаю, что последует за этим списком дальше, но уже само его появление не имеет прецедентов в мировой истории. США грубейшим образом нарушили все возможные принципы отношений между государствами, сделав сотрудничество с Россией в различных сферах практически невозможным», - сказал Клинцевич.

Как сообщал УНИАН, Минфин США представил так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту России Владимиру Путину, в отношении которых могут быть введены санкции.

В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В список, в частности, вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Андрей Вайно, председатель правительства Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров.

В разделе «другие высокопоставленные политические лидеры» указаны глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

В список также попали и главы российских госкорпораций, в их числе руководители «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

В числе «олигархов» в «кремлевском докладе» указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков и Александр Мамут.