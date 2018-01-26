Порошенко назвал "абсолютно блестящим" диалог с Трампом

15:50, 26 января 2018
Политика
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Порошенко заявил, что Украина получила оборонительное вооружение / фото president.gov.ua

Об этом Порошенко сказал во время интерактивной сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Все будет хорошо. Украина имеет абсолютно блестящий диалог с Трампом. Я имел две полноценные встречи, много телефонных разговоров. Мы получили оборонительное вооружение», - заявил он.

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«Мы получили очень сильную двухпартийную поддержку со стороны Конгресса США, и мы должны оставаться оптимистами», - подчеркнул Порошенко.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что предоставление Украине оборонительного оружия Соединенными Штатами Америки дает четкий сигнал Российской Федерации, что ее действия встретят отпор в Украине.

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