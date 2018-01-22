Предоставление американского оборонительного оружия дает четкий сигнал РФ, что ее действия встретят отпор в Украине - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что предоставление Украине оборонительного оружия Соединенными Штатами Америки дает четкий сигнал Российской Федерации, что ее действия встретят отпор в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава внешнеполитического ведомства сказал на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам 2018 года.

Дипломат оценил украинско-американские отношения как отличные. "Считаю, что это действительно отношения между союзниками, и именно так я определяю эти отношения", - сказал Климкин.

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"Относительно прошлого года - было очень много контактов, в том числе контактов на высоком уровне. И хочу сказать, что характер всех контактов был реально дружественный; не только был союзнический, и это для меня важно. И содержание, и атмосфера", - добавил Климкин.

Вместе с тем он отметил сотрудничество по вопросам безопасности, и в частности, взаимодействие между вооруженными силами двух стран, совместные тренировки и поставки американской стороной оборудования.

"И, в частности, несколько ключевых решений, в том числе по поставкам летального вооружения Украине. И считаю, что это имеет важное символическое значение, но и очень важное практическое значение, поскольку дает России очень четкий сигнал: провокации, нападения и все то, что Россия безусловно делает, ... получат отпор, в том числе с помощью американского оружия", - подчеркнул Климкин.

При этом он отметил, что речь идет об оборонительном оружии.