Предоставление американского оборонительного оружия дает четкий сигнал РФ, что ее действия встретят отпор в Украине - Климкин
Глава МИД подчеркнул, что предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов имеет очень важное практическое значение.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что предоставление Украине оборонительного оружия Соединенными Штатами Америки дает четкий сигнал Российской Федерации, что ее действия встретят отпор в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава внешнеполитического ведомства сказал на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам 2018 года.
Дипломат оценил украинско-американские отношения как отличные. "Считаю, что это действительно отношения между союзниками, и именно так я определяю эти отношения", - сказал Климкин.
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"Относительно прошлого года - было очень много контактов, в том числе контактов на высоком уровне. И хочу сказать, что характер всех контактов был реально дружественный; не только был союзнический, и это для меня важно. И содержание, и атмосфера", - добавил Климкин.
Вместе с тем он отметил сотрудничество по вопросам безопасности, и в частности, взаимодействие между вооруженными силами двух стран, совместные тренировки и поставки американской стороной оборудования.
"И, в частности, несколько ключевых решений, в том числе по поставкам летального вооружения Украине. И считаю, что это имеет важное символическое значение, но и очень важное практическое значение, поскольку дает России очень четкий сигнал: провокации, нападения и все то, что Россия безусловно делает, ... получат отпор, в том числе с помощью американского оружия", - подчеркнул Климкин.
При этом он отметил, что речь идет об оборонительном оружии.