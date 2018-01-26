Банда во главе с экс-директором "Укрспирта" готовила теракты против госучреждений - Аваков

По словам министра, злоумышленниками совершено несколько заказных убийств и покушений на убийства в Киеве.

Преступная организация во главе с бывшим генеральным директором государственного предприятия «Укрспирт» готовила террористические атаки на государственные учреждения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге сегодня в Хмельницком, сообщает пресс-служба МВД.

«Речь идет о большой группе злоумышленников, совершивших несколько заказных убийств и покушений на убийство в Киеве. Из них названы не все, только те, которых следствие приняло решение открыть», - сказал Аваков.

Он также добавил, что преступная организация планировала террористические атаки на госучреждения.

«Группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц», - отметил министр внутренних дел.

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Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года Интерпол по запросу украинских правоохранителей объявил в международный розыск бывшего генерального директора государственного предприятия «Укрспирт» Михаила Лабутина.

По данным Генпрокуратуры, Лабутин подозревается в растрате денежных средств «Укрспирта» на общую сумму более 261 млн грн, а также в организации умышленного убийства экс-директора ГП "Укрспирт", покушении на умышленное убийство заместителя руководителя "Укрспирта", покушении на умышленное убийство с использованием противопехотной мины президента одной из спортивных федераций, покушении на умышленное убийство с использованием самодельного взрывного устройства частного предпринимателя.

В декабре 2017 года одновременно было проведено более 60 обысков в различных регионах Украины и были задержаны шесть активных участников преступной организации.

25 января стало известно, что Лабутин задержан в Румынии. В тот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что участники преступной организации вместе с экс-директором "Укрспирта" планировали осуществить ряд умышленных убийств, в частности, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Также генпрокурор сообщил, что в Румынию направлен запрос об экстрадиции Лабутина в Украину.