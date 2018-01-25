Экс-директора "Укрспирта" подозревают в растрате более 250 миллионов гривень

Бывшего генерального директора госпредприятия "Укрспирт" Михаила Лабутина подозревают в растрате свыше 250 миллионов гривень и еще ряде преступлений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Она также отметила, что на время проведения экстрадиционной проверки Лабутина будут держать под стражей в Румынии.

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"Руководитель преступной организации, которым является бывший директор ГП «Укрспирт», задержан на территории Румынии, куда направлен запрос об его экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности. В удовлетворении апелляции задержанного на применение меры пресечения в виде содержания под стражей на время проведения экстрадиционной процедуры судом г. Сучава (Румыния), отказано. Установлено, что этот же мужчина подозревается в растрате денежных средств указанного государственного предприятия на общую сумму более 261 мллионов гривень и совершении других преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 345 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины. Еще один организатор указанного преступного образования объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении Сарган.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Румынии задержали экс-гендиректора государственного предприятия «Укрспирт» Михаила Лабутина.