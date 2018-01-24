Суд по делу о госизмене Януковича допросил экс-советника постпреда Украины в ООН Кушнерука

Коллегия судей Оболонского районного суда Киева по делу по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича допросила еще одного свидетеля - заместителя руководителя Департамента государственного протокола и церемониала Администрации президента, а в 2014 году советника постоянного представителя Украины в ООН Дмитрия Кушнерука.

Как передает корреспондент УНИАН, во время допроса Кушнерук отметил, что тогдашний представитель России в ООН Виталий Чуркин просил Совбез признать заявление Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину официальным документом.

Также он добавил, что сначала это обращение было разослано без подписи Януковича, а затем уже с подписью.

Кушнерук заметил, что официальным документом в ООН признано заявление, которое заверено подписью и которое Чуркин 3 марта 2014 года демонстрировал членам Совбеза.

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Также Кушнерук добавил, что Россия настояла на признании этого заявления официальным документом, так как пыталась найти юридическую основу для своих агрессивных действий, чтобы усилить свои позиции в Совбезе и ослабить позиции Украины относительно ситуации с аннексией Крыма.

Как и во время допроса предыдущего свидетеля - председателя Верховной Рады Андрея Парубия - адвокаты Януковича задавали много вопросов Кушнеруку, которые не касаются предмета рассмотрения в суде. В частности, адвокаты бывшего президента интересовались поездкой президента Украины Петра Порошенко на Мальдивы в начале января текущего года. Этот вопрос был снят судом как такой, что не касается предмета судебного заседания.

Кроме того, адвокаты Януковича спросили у Кушнерука, почему он не донес до международного сообщества заявление Януковича от 22 и 28 февраля 2014 года, в котором он говорил о своей легитимности и о перевороте в Киеве. На что Кушнерук ответил, что он не имел полномочий обращаться к представителям других стран, поскольку его руководителем был сегодня бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев.

"Руководителем был Сергеев. Без его распоряжения мы не могли ничего делать", - подчеркнул Кушнерук.

После завершения допроса и перерыва в судебном заседании суд начал допрос еще одного свидетеля Анатолия Могилева, который в период аннексии Крыма занимал должность председателя Совета министров АР Крым. Ранее он некоторое время возглавлял Министерство внутренних дел во времена президентства Януковича.

Также сегодня в суде допросили председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Он заявил, что после бегства экс-президента Украины Виктора Януковича ожидали нападения России со всех направлений.