Главный коммунист России: Зурабов - это ответный «подарок» Украине

Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ считает, что назначение Михаила ЗУРАБОВА Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Украине будет воспринято украинским народом как оскорбление.

Об этом говорится в заявлении Г.ЗЮГАНОВА, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

«Направлением господина М.ЗУРАБОВА - отставного министра, «героя» разрушения систем социального обеспечения и здравоохранения России и в целом одного из самых одиозных «деятелей» - послом РФ в Киеве будет, несомненно, воспринято российским и братским украинским народами как оскорбление», - уверен Г.ЗЮГАНОВ.

По его мнению, «эта затея имеет смысл лишь в том случае, если в Кремле решили действовать по принципу «клин клином вышибают» и в условиях прославления в Киеве Бандеры послать им М.ЗУРАБОВА в виде ответного «подарка».

Г.ЗЮГАНОВ убежден, что с тем же «успехом» можно было бы назначить Анатолия ЧУБАЙСА послом РФ в Беларусь, куда в свое время уже назначали скандальной памяти бывшего губернатора Саратовской области Дмитрия АЯЦКОВА.

«Если руководители РФ нацелены на то, чтобы полностью отбить у наших соседей и братских народов стремление к возрождению исторических связей с Россией, то в их резерве есть ещё такие выдающиеся «кадры», как нынешние министры образования и науки господин ФУРСЕНКО и обороны господин СЕРДЮКОВ», - сказал лидер российских коммунистов.

«Можно только поздравить людей, отвечающих в Администрации Президента РФ за внешнеполитические вопросы, за такой «инновационный» подход к вопросам укрепления позиций России в современном мире», - добавил он.

«У нас уже и так практически не осталось союзников во внешнем мире. Назначение ЗУРАБОВА послом РФ в Киеве лишь подтвердило бы, что в Москве не только не заинтересованы в восстановлении дружественных отношений с нашими соседями, но намерены и дальше отталкивать их», - заявил Г.ЗЮГАНОВ.

Как сообщал УНИАН, документы для рассмотрения вопроса о назначении М.ЗУРАБОВА послом России в Украине внесены в комитет Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками.

Глава этого комитета Алексей ОСТРОВСКИЙ выразил уверенность, что комитет даст согласие на назначение М.ЗУРАБОВА послом в Украине.

В настоящее время М.ЗУРАБОВ работает советником Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА. С 2004 по 2007 год он занимал должность министра здравоохранения и социального развития России.