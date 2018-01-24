На допросе Парубия адвокаты Януковича задавали вопросы, которые не касаются дела о госизмене

Коллегия судей Оболонского районного суда г. Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, закончила допрос председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, который во времена Революции достоинства был комендантом Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, допрос Парубия - свидетеля стороны обвинения - продолжался более двух часов.

Сначала суд предоставил для защитников Януковича час для допроса Парубия, а затем добавил еще полчаса. Однако, даже дополнительное время, предоставленное судом, адвокаты Януковича использовали для вопросов, которые не касаются предмета рассмотрения в суде, а именно государственной измены Януковича.

Читайте такжеВ Украине под видом реконструкции событий Второй мировой войны с 2012 года готовили российских агентов - Парубий

Адвокаты, среди прочего, задавали вопросы: чьей марионеткой является Парубий, если он утверждает, что Янукович был марионеткой Кремля, или почему Парубий не взял управление государством на себя, "когда 1 января этого года президент Порошенко исчез в неизвестном направлении".

Кроме того, адвокаты Януковича спрашивали у Парубия, было ли на Майдане оружие, на что спикер ответил, что слышал об оружии на Майдане, но сам лично никого с оружием там не видел.

Подобные вопросы защитников Януковича вызвали протест у стороны обвинения, а также несколько замечаний сделал адвокатам судья Владислав Девятко, который призвал адвокатов задавать вопросы по существу дела и, в частности, обстоятельств, изложенных в обвинительном акте.

В частности, судья Девятко на вопрос адвоката Виталия Сердюка в отношении президента Украины Петра Порошенко отметил: "Ваше чувство юмора впечатляет, но здесь не цирк-шапито. Этот вопрос снят".

Кроме того, адвокаты Януковича пытались доказать, что за кровопролитие 18-20 февраля 2014 года во время Революции достоинства в Киеве несут ответственность именно руководители Майдана, в том числе, и Парубий.

Они утверждали, что силовое противостояние в эти дни провоцировали именно руководители Майдана, которые приказали участникам акции протеста подниматься к правительственным зданиям, чтобы их захватить. На что Парубий ответил, что атаковать «майдановцев» начали правоохранительные органы, используя при этом травматическое оружие, слезоточивый газ и "титушек", которые, в свою очередь, уже применили огнестрельное оружие.