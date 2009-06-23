СБУ не фальсифицировала уголовное дело в отношении Медведчука

Председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заверяет, что Служба безопасности Украины не фальсифицировала уголовное дело в отношении экс-главы администрации Президента Виктора МЕДВЕДЧУКА, и вообще у спецслужбы нет никаких уголовных дел в отношении него.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Я подтверждаю, что мы опровергаем такую информацию, и считаю это или неадекватной информированностью господина Виктора МЕДВЕДЧУКА, или сознательной фальсификацией. Что за этим стоит, спросите у МЕДВЕДЧУКА. Я подтверждаю, что у нас нет никакого дела, а тем более - сфальсифицированного, в отношении В.МЕДВЕДЧУКА», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, председатель совета Центра «Правовое государство» В.МЕДВЕДЧУК 1 июня обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ.

Пресс-служба “Правового государства” заявила, что «В.МЕДВЕДЧУКУ было известно о попытке фальсификации доказательств с целью организации против него незаконного криминального преследования, связанного с печально-известным «отравлением Виктора ЮЩЕНКО», и что «на сегодня эти обстоятельства стали предметом расследования в Генеральной прокуратуре Украины».

Также, заявляет пресс-служба, В.МЕДВЕДЧУКУ «известно о том, что на протяжении последних месяцев, выполняя конкретный политический заказ, в СБУ фальсифицируются доказательства для возбуждения уголовного дела по обвинению в государственной измене ряда оппонентов В.ЮЩЕНКО, в частности и против самого В.МЕДВЕДЧУКА», и что «руководит этой преступной деятельностью» один из заместителей председателя СБУ. В связи с этим 1 июня В.МЕДВЕДЧУК обратился к генпрокурору с просьбой возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ.