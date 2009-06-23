300-летие Полтавской битвы «отметят» провокациями?

Полтавский городской председатель Андрей МАТКОВСКИЙ предупреждает о возможных провокациях на праздновании юбилея Полтавской битвы.

Как передает корреспондент УНИАН, в специальном обращении мэра к руководителям и членам политических партий, общественных объединений, полтавчанам говорится, что «группа активистов националистического характера при поддержке областной госадминистрации и некоторых народных депутатов хочет предпринять действия, которые в нынешних обстоятельствах могут иметь непредвиденные последствия и спровоцировать вторую Полтавскую битву».

Мэр Полтавы призвал всех не допустить противостояния.

«Триста лет назад под Полтавой говорило оружие, сегодня должны сказать свое слово мудрость, искусство и спорт, которые объединяют народы. Поэтому призываю всех не допустить раздора и противостояния. В новой Европе Полтава должна стать символом мира и объединения», - сказано в обращении мэра.

Как сообщалось, 26-27 июня в Полтаве пройдут мероприятия по празднованию 300-летия Полтавской битвы.