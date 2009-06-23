Кузьмук: танки - не первоочередная задача

Стомиллионный заказ для Харьковского завода имени Малышева на танк «Оплот» решает только проблему реанимации самого завода.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал народный депутат Украины, экс-министр обороны Александр КУЗЬМУК, отвечая на вопрос о перспективе обновления парка бронетанковой техники Вооруженных сил Украины.

«Этот заказ даст возможность реанимировать наш завод Малышева. Это небольшой, мизерный заказ, но он возобновит производственные мощности», - сказал А.КУЗЬМУК.

Он считает, что заказ танка «Оплот» не решит проблем обновления парка бронетанковой техники ВСУ, который на сегодняшний день «морально и материально» устарел. Процесс обновления, по словам А.КУЗЬМУКА, должен длиться, по меньшей мере, 15 лет. По убеждению А.КУЗЬМУКА, на данное время немедленного решения требуют другие неотложные проблемы ВСУ.

«Танки - не первоочередная задача. Сейчас нужно вкладывать средства в модернизацию авиации, систем ПВО и разведку», - подытожил А.КУЗЬМУК.