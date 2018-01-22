Один из топ-менеджеров банка Курченко получил условный срок за доведение до банкротства "Брокбизнесбанка" - СМИ

Бывший заместитель директора Департамента инвестиционной деятельности АО «Брокбизнесбанк» Юрий Виноград приговорен к 5 годам лишения свободы условно.

Об этом свидетельствует приговор Подольского райсуда Киева от 9 января этого года, сообщают "Наши гроши".

Суд утвердил соглашение Винограда с заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком о признании виновности.

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Виноград признал себя виновным в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича, а именно в отдельном структурном подразделении Сергея Курченко, завладении чужим имуществом и сокрытии важных документов. Виноград принял непосредственное участие в незаконном выводе 1,44 млрд грн из «Брокбизнесбанка» в январе 2014 года путем выдачи кредитов фиктивным фирмам, подконтрольным Курченко.

В соответствии с заключенным со Столярчуком соглашения, Виноград возместил государству 5 тыс грн и получил 5 лет условно. Это наказание является более мягким низшего предела по инкриминируемых Винограду преступлениях. Также ему не назначены дополнительные наказания (запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискация имущества).

В приговоре указано, что Виноград дал показания, изобличающие членов преступной организации и имеют доказательственное значение для установления обстоятельств по выведению 1,44 млрд грн из «Брокбизнесбанка» и других преступлений, совершенных указанной организацией.

Как пишут "Наши гроши", в январе 2014 года Виноград за денежное вознаграждение в $1-2 тыс был привлечен сотрудниками юридического департамента «ВЕТЭК» для участия в преступной организации. Проработал он месяц – с 20.01.2014 по 27.02.2014.

У Винограда отсутствовали необходимые знания, навыки и опыт для работы в банковской сфере, он не имел экономического образования и фактически имел трудовой стаж чуть больше 6 лет на должностях кладовщика, менеджера и торгового представителя. Об этом было хорошо известно участникам преступной организации.

20 января 2014 года приказом исполняющего обязанности председателя правления «Брокбизнесбанка» в штатное расписание была введена должность заместителя директора Департамента инвестиционной деятельности банка, на которую с того же дня было назначено Винограда.

23 января 2014 года Винограда были незаконно переданы полномочия принимать единоличные решения о возможности приобретения и/или отчуждения движимого и недвижимого имущества, осуществления активных и пассивных операций банка, в частности решения о предоставлении кредитов субъектам хозяйствования. Хотя на самом деле полномочия принимать такие решения относятся коллегиальным органам и профильным структурным подразделениям банка. Обеспечили такую передачу полномочий Винограда высшие должностные лица «Брокбизнесбанка» путем подделки официальных документов.

В дальнейшем 30 января 2014 года Виноград незаконно заключил кредитные договоры с фиктивными фирмами. В тот же день, а также 7 февраля было совершено проводки по перечислению средств в целом на сумму 14,29 млрд грн.

В настоящее время «Брокбизнесбанка» не возвращены кредиты, предоставленные подконтрольным преступной организации обществам с признаками фиктивности – ООО «Фешин Мобайл», ООО «Укркомерцпостач», предприятию «Юрай» в форме ООО, на общую сумму 1,44 млрд грн, и использованы указанные средства на нужды преступной организации. Потеря активов банка на указанную сумму подтверждается судебно-экономической экспертизой, проведенной Киевским НИИСЭ Министерства юстиции Украины.

Кроме того, Виноград в период пребывания на посту противоправно получил от сотрудников «Брокбизнесбанка» особо важные официальные документы банка и с помощью неустановленных досудебным расследованием лиц, умышленно перенес их из помещения банка по ул. Победы, 41 в Киеве с неустановленного досудебным расследованием места, тем самым умышленно их скрыл. В настоящее время эти документы так и не возвращены.