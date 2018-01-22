Климкин об Арке дружбы народов в Киеве: "Не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?"

17:12, 22 января 2018
Политика
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Климкин вспомнил об Арке дружбы народов и предположил, что украинцы запутались в символах.

Арка дружбы народов в Киеве / фото УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не понимает, почему в Киеве до сих пор стоит Арка дружбы народов.

Об этом Климкин написал на своей странице в Twitter.

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"Возлагая цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в День соборности, мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы наподобие Арки дружбы народов. Либо мы в символах запутались, либо, возможно, так потому, что не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?", - написал министр МИД.

Напомним, в мае 2016 года министр культуры Евгений Нищук заявил, что вместо памятника, посвященного украинско-российскому воссоединению, - Арки Дружбы народов - на склонах Днепра может появиться монумент воинам АТО.

Справка. Арка Дружбы народов расположена в Крещатом парке Киева. Ее открыли в 1982 году после четырёхлетнего строительства.

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Теги: #Арка дружбы народов#глава МИД Климкин