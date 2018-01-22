Лавров утверждает, что Россия не получала поправки к поданному ею проекту резолюции ООН о миротворцах на Донбассе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что Россия не получала поправок к представленному ею проекту резолюции ООН о размещении миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом Лавров заявил в интервью изданию «Коммерсант».

По словам главы МИД, никто не хочет начинать конкретно обсуждать предложения России по миротворцам.

Отвечая на вопрос журналиста: «Американцы вроде предложили свои поправки (к проекту резолюции ООН - УНИАН). Идет ли их обсуждение?», Лавров сказал, что РФ не получала соответствующих предложений.

«Нет, поправок нам никто не предлагал, а мы как раз хотим поправок. Я разговаривал с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, с нашими французскими, германскими коллегами. Они говорят, что это очень правильный и хороший шаг, но нужно что-то еще. Хорошо, давайте сядем, вы нам скажите, что и как, мы посмотрим, насколько это отвечает целям реализации минских договоренностей. В любом случае в самом проекте резолюции записано то, что мы должны быть абсолютно привержены принципу «Комплекса мер», который предполагает согласование всех действий между Киевом, Донецком и Луганском. Нам отвечают, что надо подумать, как еще что-то сделать. Но «пар уходит в свисток», никто с нами не садится и не начинает обсуждать», - утверждает Лавров.

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Как сообщал УНИАН, 22 августа 2017 г. президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил согласие на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

20 сентября во время выступления на общих прениях 72-й сессии Генассамблеи ООН Порошенко заявил, что гибридные «миротворческие предложения» от Москвы являются ее желанием легализовать своих «марионеток» на Донбассе и заморозить конфликт навсегда. Он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

13 ноября в Белграде (Сербия) состоялась встреча спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.

Сурков сообщил, что Волкер передал ему предложения к российскому проекту резолюции Совета безопасности ООН по размещению миротворцев на Донбассе. «Детально обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН в Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация признала приемлемыми. Мало, конечно. Но все-таки три - не равно нулю. Лучше, чем ноль», - отметил Сурков.

Перед встречей Волкера и Суркова в Белграде издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся в ближайшие дни предложить России план размещения на Донбассе 20 тыс. иностранных миротворцев ООН.

9 января 2018 г. постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко высказал мнение, что из-за позиции РФ сдвигов в ближайшее время вопросе введения миротворческих сил ООН на востоке Украины не будет.