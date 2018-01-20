Порошенко встретится с Трампом в Давосе - Климкин

Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в рамках участия во Всемирном экономическом форуме, который состоится 23-26 января в Давосе.

Об этом Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

"Конечно, президент будет общаться с Трампом", - заявил Климкин, ссылаясь на программу визита президента Порошенко во время пребывания в Давосе.

Как подчеркнул дипломат, Порошенко и Трамп проведут личную встречу.

"Они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос, и в том числе, очень чувствительный вопрос в формате каком-то очень общем. Никакого", - заявил Климкин.

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Глава МИД рассказал, что до встречи Порошенко с Трампом состоится его собственная встреча с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Париже, который там будет находиться 23 января.

"Я с Тиллерсоном буду разговаривать более детально в Париже. Именно такая идея и запланированная, поскольку американская делегация будет находиться не очень долго там", - заявил Климкин.

В этой связи Климкин подчеркнул, что в Париж приедет много министров из других стран. "Там начинается новая инициатива по контролю за химическим оружием, и именно там будет общение, в том числе с американской делегацией", - добавил глава украинского МИД.

Климкин сказал, что он в Давосе примет участие в очень большом количестве встреч.

Вместе с тем, по его словам, Порошенко в Давосе проведет около 20 встреч.

Также дипломат рассказал о цели визита украинской делегации в Давос.

"Этот Давос, он с одной стороны, оптимистичный, а с другой - очень напряженный. Я скажу почему. Даже лозунг Давоса в этом году - это строить общую безопасность в расколотом мире. Поэтому дискуссии очень непростые. Мы понимаем, насколько усложнился мир, и какие в нем есть вызовы", - заявил Климкин.

Также Порошенко встретится с представителями всех международных финансовых организаций.