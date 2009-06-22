Беркут разблокировал офис Укртранснафты

Бойцы спецподразделения «Беркут» разблокировали входы и выходы в офис ОАО «Укртранснафта» в Киеве по ул.Кутузова, 18/7, но все еще остаются в здании.

Как передает корреспондент УНИАН, часть «беркутовцев» покинула офис, а другие поменялись с вновь прибывшими бойцами. В частности, у входа находятся трое бойцов «Беркута», и еще трое - на 7-м этаже, где находится кабинет руководителя компании.