Беркут разблокировал офис Укртранснафты
17:46, 22 июня 2009Политика
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Бойцы еще остаются в здании
Бойцы спецподразделения «Беркут» разблокировали входы и выходы в офис ОАО «Укртранснафта» в Киеве по ул.Кутузова, 18/7, но все еще остаются в здании.
Как передает корреспондент УНИАН, часть «беркутовцев» покинула офис, а другие поменялись с вновь прибывшими бойцами. В частности, у входа находятся трое бойцов «Беркута», и еще трое - на 7-м этаже, где находится кабинет руководителя компании.
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