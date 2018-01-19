Будапешт не будет способствовать проведению заседания Украина-НАТО - глава МИД Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны.

Об этом он заявил после встречи с председателем Общества венгерской культуры в Закарпатье и народным депутатом Верховной Рады Василием Брензовичем, пишет Радио Свобода.

Сийярто сообщил, что позиция Венгрии, как и ранее, остается неизменной: Будапешт не поддержит евроинтеграционные стремления Киева, пока им "нарушаются" европейские и международные права.

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Как утверждает Сийярто, Венгрия готова к консультациям и заключению договоренностей с Киевом в вопросе закона об образовании, но лишь в случае, если их содержание совпадает с интересами и желанием венгерского меньшинства на Закарпатье.

Министр отметил, что официальный Будапешт и в дальнейшем рассматривает закон об образовании Украины как такой, что якобы направлен против международных и европейских норм, двусторонних договоренностей и базового договора между Венгрией и Украиной.

По словам Сийярто, это все совпадает с ожиданиями Евросоюза, согласно которым, уже добытые нацменьшинствами права нельзя отбирать.

Министр добавил, что со времени принятия решения Венецианской комиссией никаких консультаций между украинской властью, правительством Венгрии и представителями венгерского меньшинства на Закарпатье не было.

Он подчеркнул, что в Будапеште "с тревогой" следят за дальнейшим рассмотрением в Верховной Раде законопроектов, которые, по его мнению, дискриминируют права нацменьшинств. Сийярто сказал, что уже началась предварительная работа по подготовке закона о среднем образовании в Украине, но по поводу этого не было консультаций с Венгрией и закарпатскими венграми.

Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября, языковые положения которого (ст. 7 по языку образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным языком соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

8 декабря Венецианская комиссия обнародовала заключение, согласно которому рекомендовала украинской власти сбалансировать положения языковой статьи.

Министерство образования и науки предложило три варианта имплементации ст. 7 закона «Об образовании» относительно языка обучения в Украине, которые будут прописаны в законе «Об общем среднем образовании». Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады весной.