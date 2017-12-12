В МОН предложили вариант решения проблемы обучения русскоязычных детей

Министерство образования и науки предлагает три варианта имплементации статьи 7 закона «Об образовании» относительно языка обучения в Украине, которые будут прописаны в законе «Об общем среднем образовании».

Как говорится в сообщении министерства, первая модель предусматривает возможность преподавания на языке меньшинства всех предметов с 1 до 11 (12) класса наряду с украинским языком.

«Эта модель будет действовать для уязвимых языков, то есть тех, которые не имеют собственного государства для развития языковой терминологии, а также для тех, кто не живет в среде собственного языка. Например, крымские татары не имеют ни одного другого государства, которая занималось бы развитием терминологии их языка, пока община проживает исключительно в украиноязычной или русскоязычной среде, что также не способствует развитию крымскотатарского», - отметили в Минобразования.

Вторая модель - для национальных общин, язык которых относится к языкам Европейского Союза, ее использование может иметь 2 варианта.

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Первый вариант предусмотрен для общин, которые живут в основном в украиноязычной среде и чей язык относится к славянской языковой группе (польский, словацкий, болгарский). «Дети, чей материнская язык относится к этой группе, смогут полностью учиться на родном языке в детском саду и начальной школе, одновременно изучая украинский. С 5 класса наряду с предметами, изучаемыми на родном языке, будут вводиться предметы, изучаемые на украинском, их доля будет увеличиваться и пропорционально расти до старшей школы», - пояснили в министерстве.

Второй вариант будет учитывать особенности изучения украинского языка представителями других языковых групп, которые в основном проживают в среде родного языка (румынский и венгерский). «Для школ с этими языками обучения переход на изучение предметов на украинском будет происходить еще более постепенно, а процент предметов, изучаемых на государственном языке, будет меньше. Такой подход обусловлен тем, что изучать язык другой языковой группы значительно сложнее, это требует больше учебного времени, чтобы достичь языкового уровня для изучения других предметов», - отмечают в министерстве.

Третья модель предусмотрена для национальных общин, материнский язык которых относится к одной из украинской языковой семьи, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка. К таким языкам относится русский. Дети, которые будут учиться по этой модели, будут переходить на обучение предметов на украинском сразу после 5 класса. «Дети, материнский язык которых русский, легко усваивают украинский, одновременно они в основном проживают в среде именно русского языка - в семье, на улице общаются на нем, просматривают фильмы и телевидение на русском. Итак, единственное место, где дети из этой национальной общины могут свободно применять государственный язык - это школа. Изучая предметы на украинском, одновременно продолжая изучать русский как предмет, дети смогут на качественно высоком уровне овладеть сразу обеими языками - и украинским, и русским», - подчеркивают в Минобразования.

Также в МОН отмечают, что в 124 пункте заключения Венецианской комиссии отмечается, что положение языков, которые не относятся к языкам Европейского союза, в частности русского, в определенной мере неровным. «Следует добавить, что в Украине нет меньшинств, кроме русского, язык которых не относится к языкам Европейского Союза, и которые учились на родном языке в школах. Однако, учитывая приведенные выше аргументы, а также то, что соответствующая рекомендация не входит в заключительный пункт выводов Венецианской комиссии, Министерство образования и науки Украины не соглашается с утверждением Комиссии, что статья 7 не предлагает решений, в частности, для русского языка», - отмечают в министерстве.

МОН также начало работу над улучшением изучения украинского языка в школах с языком обучения национальных общин. Совместно с меньшинствами МОН работает над дальнейшей разработкой различных учебных подходов с учетом образовательных потребностей детей. Основной целью является обеспечить достаточный уровень владения государственным языком, одновременно сохраняя качественное изучение различных предметов как на государственном, так и на родном языке.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) официально опубликовала решение относительно языковых положений (ст. 7) закона Украины «Об образовании».

Венецианская комиссия, в числе прочего, рекомендовала обеспечить достаточный уровень обучения на официальных языках ЕС представителей соответствующих меньшинств; продолжать обеспечивать достаточный удельный вес образования на языках меньшинств на начальном и среднем уровнях в дополнение к обучению на государственном языке; повысить качество преподавания украинского языка как государственного; освободить частные школы от новых языковых требований и тому подобное.

Закон «Об образовании», которым в Украине языком образовательного процесса в учебных заведениях определяется государственный язык и вводится 12-летнее среднее образование, вступил в силу 28 сентября.