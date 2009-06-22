Регионалы тоже проголосуют за 17 января

Завтра фракция Партии регионов поддержит постановление Верховной Рады о назначении выборов Президента Украины на 17 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр ЕФРЕМОВ во время заседания Согласительного совета.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что Партия регионов поддержит назначение очередных выборов Президента Украины именно на 17 января 2010 года, ведь это вариант, который отвечает Конституции Украины.

«Давайте не будем дальше играть с Конституционным Судом», - сказал представитель фракции Партии регионов, выразив удовлетворение относительно позиции представителей фракции БЮТ, которые также поддержат сокращение срока проведения предвыборной кампании выборов Президента со 120 до 90 дней.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН также отметил, что завтра ВР должна рассмотреть постановление о назначении даты выборов Президента, а также законопроекты, касающиеся срока проведения предвыборной кампании и направленные на уточнение реестра избирателей.