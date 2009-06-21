Тимошенко поздравила Кличко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинского боксера Владимира КЛИЧКО с победой в поединке с Русланом ЧАГАЕВЫМ из Узбекистана.

“Я искренне поздравляю Владимира КЛИЧКО, который отстоял свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO, с очередной блестящей победой. Сегодня ночью еще раз доказано, что Украине нет равных на мировом ринге. Она – самая сильная! И это прекрасно! Я рада за тебя, Володя, я болею за тебя и горжусь твоими успехами”, - говорится в приветствии Ю.ТИМОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров.

Она отметила, что “лет десять-пятнадцать назад, когда наш соотечественник за рубежом говорил, что он из Украины, иностранцы могли вспомнить разве что Чернобыль... Сегодня же при слове Украина они с восторгом говорят: KLITCHKO!!!”. При этом Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что Владимир и Виталий КЛИЧКО на деле создают славный образ Украины в мире и поблагодарила их за это.

“Некоторые недоброжелатели говорят сегодня, что КЛИЧКО сделали мировой бокс скучным и прогнозированным. Дескать, вся интрига сводится к тому, в каком раунде упадет соперник. Но это - хорошо! Потому что это «скука» неотвратимой победы, это обреченность на триумф. Дай Бог Украине и в других сферах и областях стать настолько «скучной и прогнозированной»... С победой! Только вперед! Украина – сильная”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.