В гособоронзаказе число противотанковых комплексов в этом году увеличено в 4 раза - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в государственном оборонном заказе на 2018 год количество противотанкового вооружения увеличится вчетверо, антиснайперских комплексов - в десять раз, а количество беспилотных летательных аппаратов - в четыре с половиной раза.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом Порошенко заявил сегодня во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

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Порошенко сообщил, что в этом году будет увеличено количество противотанковых комплексов.

«Я имел возможность непосредственно пообщаться с командующими АТО, с командирами бригад, и могу сказать о тех приоритетах, которые украинские воины, украинские герои поставили передо мной, как перед президентом и верховным главнокомандующим - это должны быть новые противотанковые комплексы, причем как украинского производства - «Стугна», другие, так и иностранного производства», - сказал Порошенко.

«Сегодня могу сказать, что противотанковое вооружение, его количество увеличивается в четыре раза. И все это должно быть непосредственно в АТО. Мы не должны ни в коем случае снижать уровень боеспособности наших частей», - подчеркнул президент.

Он также акцентировал внимание на том, что благодаря продуктивной работе властей Украина получит противотанковые комплексы от США.

«Вторая позиция, которая приоритетно была поставлена воинами - это средства радиоэлектронной борьбы. У нас должна быть возможность защитить украинские позиции от вражеских беспилотных летательных аппаратов и обеспечить радиоэлектронную поддержку деятельности наших войск», - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что в государственном оборонном заказе втрое увеличены расходы на закупку современных средств радиоэлектронной борьбы, причем как украинского, так и иностранного производства.

Президент отметил: «Очень эффективно наработана технология использования беспилотных летательных аппаратов, координация с нашими системами артиллерии и разведки. И количество БПЛА у нас будет увеличено в 4,5 раза». Он добавил, что это направление также среди приоритетных.

«Могу подчеркнуть, что обеспечение антиснайперскими комплексами будет увеличено в 10 раз», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что противотанковые комплексы Javelin будут поставлены Украине за счет финансирования США.