Яценюк простил Луценко кролика, который решил, что он - царь

Лидер «Фронта перемен», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК простил министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО высказывания в свой адрес.

Как передает корреспондент УНИАН об этом А.ЯЦЕНЮК сказал сегодня в Ивано-Франковске на пресс-конференции, отвечая на вопрос по поводу слов Ю.ЛУЦЕНКО о том, что А.ЯЦЕНЮКУ рановато быть Президентом Украины и что «только в нашей стране кролик может решить, что он царь зверей». На это А.ЯЦЕНЮК засмеялся и сказал: «Я ему прощаю. Пусть ему Бог простит».

Он также сообщил, что по конфессии относится к Украинской греко-католической церкви. «Я греко-католик, - сказал А.ЯЦЕНЮК. - И горжусь тем, что я в православной Украине являюсь греко-католиком». В то же время напомнил, что его мама по происхождению из Коломыйского района Ивано-Франковской области, а отец – из Буковины.

Как сообщал УНИАН, 18 июня на пресс-конференции во Львове Ю.ЛУЦЕНКО, комментируя намерение А.ЯЦЕНЮКА баллотироваться в Президенты, сказал: «Только в нашей стране кролик может решить, что он царь зверей».

«Я уверен, что Арсений ЯЦЕНЮК должен быть в руководящем звене государства, но Президентом в 35 лет, без всякого депутата в парламенте, без всякой поддержки – это прикольно. Я не верю, что это возможно и что ЯЦЕНЮК - Президент - это эффективно», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он подчеркнул, что «известны расклады, когда придут к власти ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ, однако ЯЦЕНЮК - чистый лист».