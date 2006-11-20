Начальники двух управлений КГГА подали в отставку

Начальник главного управления КГГА по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Александр ЧЕРНИКОВ и начальник главного управления КГГА по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Виктор БИЛЫЧ подали заявления об отставке с должностей в знак протеста против игнорирования Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ интересов киевлян.

На пресс-конференции они продемонстрировали свои заявления, переданные в отдел кадров сегодня.

В.БИЛЫЧ, объясняя свой поступок, отметил, что Л.ЧЕРЕНОВЕЦКИЙ со своей командой, идя на выборы, декларировал поддержку малого и среднего бизнеса, а вместо этого для бизнесменов и предпринимателей создаются новые барьеры. Среди прочего, он рассказал о том, что сейчас КГГА отказывается продолжать аренду для предпринимателей, что приведет к тому, что вместо развития своего малого и среднего бизнеса предприниматели будут вынуждены «бегать по коридорам КГГА и пытаться продлить аренду на коммунальную собственность».

Также, среди негативов В.БИЛЫЧ выделил то, что сейчас идет полная замена менеджмента на коммунальных предприятиях.

Он отметил, что идет замена на подконтрольные кадры.

А.ЧЕРНИКОВ, объясняя свое решение подать в отставку, также сослался на предвыборные обещания Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО обеспечивать свободу слова. Но вместо этого, по его словам, в Киеве «мы имеем все признаки возврата к практике времен печально известных темников».

Он отметил, что все СМИ, которые являются коммунальной собственностью Киевской администрации, превратились «в карманные рупоры Киевского городского председателя».

Он привел в качестве примера газету «Вечерний Киев», а также то, что в ТРК «Киев», Радио «Киев» и других изданиях, которые имеют отношение к мэрии, нельзя увидеть различные мнения, в том числе и относительно повышения коммунальных тарифов.

Он отметил, что там есть только позиция КГГА.

Должностные лица отметили, что они не могли оставаться в своих должностях и решили сосредоточить свою деятельность на Киевсовете, депутатами которого они являются. Они пообещали, что не отступят от своих взглядов и будут добиваться справедливости уже как депутаты.

В.БИЛЫЧ отметил, что как у депутатов у них есть достаточно полномочий, чтобы влиять на ситуацию. Но они не могли этого делать, оставаясь в исполнительных структурах.